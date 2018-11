POL-NB: Urlauberpaar überrascht Einbrecher- Täter flüchten (Ostseebad Ahrenshoop)

PR Ribnitz- Damgarten (ots) - Am heutigen Tag gegen 08:50 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg informiert,dass es ein Einbruch in einem Hotel in 18347 Niehagen,Bauernreihe gab.Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich ein oder mehrere Täter Zugang zu einem Zimmer des Hotels,indem das Badfenster aufgehebelt wurde. Der oder die Täter flüchteten anschließend wieder durchs Badfenster in unbekannte Richtung, weil die 61-jährige Urlauberin im Zimmer durch Geräusche wachgeworden war und laut schrie. Die Tatzeit war heute früh zwischen 01.20 Uhr und 01.30 Uhr. Die Bewohnerin und ihr 62-jähriger Mann wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca.500 Euro. Der Kriminaldauerdienst Stralsund sicherte Spuren am Tatort. Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, seine Wahrnehmungen im PR Ribnitz-Damgarten (Tel. 038218750), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de mitzuteilen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

