POL-NB: Mehrere PKW auf der Insel Usedom angegriffen

PR Heringsdorf (ots) - In der Zeit vom 10.11.2018 zum 11.11.2018, kam es auf der Insel Usedom im Bereich der Ortschaften Ahlbeck, Zirchow und Garz zu mehreren Straftaten. Es wurden an fünf abgestellten Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen,um das Fahrzeuginnere nach wertintensiven Gegenständen zu durchsuchen. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen u.a. ein Rucksack,drei Arbeitsjacken der Marke Engelbert Strauss sowie Ausweisdokumente.Der Gesamtschaden beträgt ca.1.300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise und Informationen zu den genannten Sachverhalten machen kann, wird gebeten sich jederzeit im zuständigen Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 2790 zu melden.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell