Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtigen nach räuberischen Diebstahl in Gewahrsam genommen

Warneünde (ots)

Am 09.11.2024 gegen 13:20 Uhr kam es in einem Supermarkt in Warnemünde zu einem räuberischen Diebstahl. Der Ladendetektiv habe den 55-jährigen deutschen Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie er sich verschiedene Lebensmittel einsteckte. Daraufhin angesprochen wehrte sich der Tatverdächtige und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dem Tatverdächtigen war es gelungen, sich vom Tatort zu entfernen. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte er im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgestellt werden. Auf Grund dessen, dass der alkoholisierte Tatverdächtige am Tage bereits mehrfach Polizeieinsätze auslöste wurde er in Absprache mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

