POL-HRO: 13-Jähriger verletzt zwei Mädchen

Wismar (ots) - Am 23.04.2022 um 22:12 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass in den Werken der Firma EGGER ein Feuer ausgebrochen sei. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der vollautomatischen Anlage eines Faserplattenwerks zu einer Verpuffung. Dadurch brach ein Feuer in einem Streuturm aus. Durch den Rauch wurde auch eine Halle neben dem Streuturm beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf zirka 100.000EUR ...

