Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der A20 mit einer schwerverletzten Person

Rostock (ots)

Am 30.07.2021, gegen 18:52 Uhr, kam es auf der A 20, Richtungsfahrbahn Stettin, unmittelbar hinter der AS Rostock Südstadt zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einer schwerverletzten Person. Bei starkem Verkehrsaufkommen wechselte ein unbekanntes Fahrzeug den Fahrstreifen von rechts nach links. Zwei Fahrzeuge im linken Fahrstreifen bemerkten dies rechtzeitig und bremsten ihre Fahrzeuge ab. Ein nachfolgender 24-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem BMW Mini auf den Mercedes einer 26-Jährigen auf. Diese wurde durch die Kollision schwer verletzt und durch hinzugezogene Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Darauf folgend kam es zum Zusammenstoß dreier weiterer Fahrzeuge. Alle hier Beteiligten wurden vor Ort medizinisch versorgt und als nicht verletzt eingestuft. An den beteiligten Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Stettin war bis 20:00 Uhr vollgesperrt. Polizeiführerin vom Dienst Corina Pohl Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell