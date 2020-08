Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der B104

Sternberg (ots)

Am 15.08.2020 kam es gegen 12:30 Uhr auf der B104 im Stadtgebiet Sternberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 49-jährige deutsche Fahrer eines Pkw BMW geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, streifte einen Ford und kollidierte dann frontal mit einem Audi. Infolge dessen wurde ein weiterer Ford beschädigt. Es kam zum Einsatz eines Rettungshubschraubers, der mutmaßliche Unfallverursacher verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Drei weitere deutsche Insassen wurden leicht verletzt und vor Ort bzw. im Krankenhaus versorgt. Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 92.000EUR. Die B104 musste für vier Stunden gesperrt werden. Thomas Henneberg Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sternberg

