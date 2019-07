Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 20

Rostock (ots)

Am 30.06.2019 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg in Fahrtrichtung Lübeck ein tödlicher Verkehrsunfall. Der 76-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Rostock kam während der Fahrt aufgrund eines Krampfanfalles nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er mit seinem Pkw mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Nach dem letzten Kontakt mit der Mittelschutzplanke blieb der Pkw - eingekeilt unter der Schutzplanke - auf der Überholspur stehen. Der Fahrzeugführer verstarb während der Erstversorgung im RTW an der Unfallstelle. Die Beifahrerin und Ehefrau des Fahrzeugführers blieb bei dem Unfall unverletzt und wurde zur weiteren Betreuung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 20 in Richtung Lübeck für ca. 40 Minuten voll gesperrt werden. Am Fahrzeug und der Baulast entstand ein Sachschaden von ca. 12000,- Euro. Holger Warning Polizeihautpmeister Polizeiinspektion Wimar - Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf -

