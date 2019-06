Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf - Exhibitionistische Handlung in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Donnerstag, 06.06.2019, kam es gegen 16:55 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung am Bahnhof Schwerin Süd. Eine 19-jährige Frau, die in einem Wartehäuschen auf ihren Zug wartete, wurde dabei zunächst von einem jungen, ihr nicht bekannten Mann angesprochen. Daraufhin setzte er sich neben sie, entblößte sein Geschlecht und berührte dieses. Als die Frau sich aus dem Wartehäuschen entfernte, folgte er ihr. Kurz darauf kam jedoch ihr Zug. Sie stieg ein und der Tatverdächtige entfernte sich. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - scheinbares Alter zwischen 14 und 17 Jahren, - ein Körpermaß von ca. 150cm, - heller Hauttyp, - sprach akzentfrei Deutsch, - kurze braune Haare mit Pony; die Haare auf dem Kopf etwas länger als an den Seiten, - kein Bart, - er trug eine lange, schwarze Jogginghose sowie ein - rotes T-Shirt mit Print, - keine auffälligen Tattoos oder Piercings. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Tathandlung. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208/888 2222 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell