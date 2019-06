POL-HRO: Fahndung - Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt

Polizeipräsidium Rostock

Am 21.04.2019 wurde der seit Silvester 2018/2019 als vermisst geltende Detlef STAGNEHT in der Ludwigsluster Parkstraße im Kofferraum seines PKW tot aufgefunden. Er wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein Zeugenaufruf erfolgte am 29.04.2019. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4257591 Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter und zu deren Verurteilung führen, hat die Staatsanwaltschaft nun mehr eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208-8882222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

