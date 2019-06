Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Wohnhauses durch Blitzeinschlag in Boizenburg

Boizenburg (ots)

In den frühen Abendstunden des 05.06.2019 zog ein Gewitter über die Stadt Boizenburg. Gegen 17:00 Uhr schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus in der John-Brinckmann-Straße ein und entzündete den hölzernen Dachstuhl. Dieser brannte vollständig aus. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. Das Wohngebäude ist stark einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Boizenburg, Schwartow, Baahlen und Gothmann benötigen ca. zwei Stunden für die Löscharbeiten.

