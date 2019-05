Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwere Brandstiftung in Rostock - Korrektur

Rostock (ots)

Am Sonntag, d. 26.05.2019 kam es in der Jawaharlal-Nehru-Straße 16 in Rostock-Toitenwinkel zu einer schweren Brandstiftung. Durch unbekannte Täter wurde eine Wohnungseingangstür in Brand gesetzt. Der durch die Rauchentwicklung ausgelöste Wohnungsrauchmelder alarmierte den Wohnungsmieter, der das Feuer rechtzeitig selbstständig löschen konnte. Die Wohnungstür wurde durch die Einwirkung des Feuers beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich allerdings im mittleren dreistelligen Euro-Bereich bewegen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern machen? Wer hat in der besagten Zeit Personen in der Nähe des Tatortes gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter 0381-49161616 sowie jede andere Polizeidienststelle des Landes M-V entgegen. Hinweis Korrektur: In einer vormals veröffentlichten Pressemitteilung war als Tatort die Jarwahal-Nehru-Straße 10 benannt. Die Löschung der vorherigen Pressemitteilung ist bereits veranlasst. Es wird um entsprechende Korrektur in den Veröffentlichungen gebeten. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock -Einsatzleitstelle-

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefanie Busch, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell