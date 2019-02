Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Billigware an Rentner in Schwaan überteuert verkauft

Schwaan (ots)

Am 08.02.2019, gegen 14.00 Uhr, wurde ein 82-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Schwaaner Supermarktes in der Schillerstraße von einer männlichen Person angesprochen. Unter dem Vorwand dringend tanken zu müssen, aber kein Geld mehr zu haben, bot er dem Rentner diverse und angeblich wertvolle Verkaufsartikel an. Der Rentner ging auf das Angebot ein und erwarb mehrere dieser Artikel. Zwei ebenfalls auf dem Parkplatz befindliche Personen hatten den Vorfall beobachtet und riefen die Polizei, da sie von einer Betrugsmache ausgingen. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der Verkäufer den Parkplatz des Supermarktes in unbekannte Richtung. Durch die Beamten vor Ort wurde festgestellt, dass es sich bei den gekauften Artikeln um Billigware handelte, welche bei weitem nicht den Wert erreichte, der bezahlt wurde. Das Kennzeichen des Fahrzeuges vom Verkäufer hatten sich die Zeugen notiert. Gegen den Fahrer des Fahrzeuges wird nun wegen Betrug ermittelt. Die Polizei warnt noch einmal eindringlich. Kaufen Sie keine Ware, welche Ihnen von unbekannten Personen aus Fahrzeugen auf Parkplätzen oder am Straßenrand angeboten wird. Im Zweifelsfall sollten Sie grundsätzlich die Polizei informieren. Kjell Kasbohm Polizeirevier Bützow

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell