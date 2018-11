POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Güstrow

Rostock (ots) -

Am 10.11.2018 kam es gegen 17:20 Uhr in einer Drogerie am Güstrower Pferdemarkt zu einem räuberischen Diebstahl durch zwei Tatverdächtige. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie sie einen Artikel einsteckten. Hierauf durch eine Mitarbeiterin angesprochen, versuchten die Tatverdächtigen die Flucht. Eine weitere Mitarbeiterin stellte sich den Tatverdächtigen in den Weg und wurde daraufhin zu Boden geschubst. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen konnten im Nahbereich durch Polizeikräfte und die Mithilfe aufmerksamer Zeugen festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Beide Tatverdächtige müssen sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst

