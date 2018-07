POL-HRO: Unfall auf der A19 zwischen Groß Krakow am See und Güstrow-Süd

Güstrow (ots) - Am 08.07.2018, 13:15 Uhr ereignete sich auf der BAB 19, Km 75,20, zwischen den Anschlussstellen Krakow am See und Güstrow-Süd ein Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Halle fuhr mit ihrem Audi A4 in Richtung Rostock. Am Unfallort kam sie aus bisher ungeklärte Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin und ihr 8-jähriger Sohn wurden hierbei leicht verletzt. Zur Beobachtung und weiteren Untersuchung kamen sie in ein örtliches Krankenhaus. Vorsorglich kam der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Hierfür musste kurzzeitig die BAB 19 in Richtung Rostock im Unfallbereich gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5000,-EUR.

Im Auftrag Dieter Krause Polizeipräsidium Rostock Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf Außenstelle Linstow

