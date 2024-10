Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Landesweite Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden

Schwerin (ots)

Anlässlich der morgigen Beisetzung (30. Oktober 2024) von sowie des Staatstrauerakts am 12. November 2024 für Landtagspräsidenten a.D. Rainer Prachtl, ordnet Landesinnenminister Christian Pegel landesweite Trauerbeflaggung an den Dienststellen des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen, an.

Rainer Prachtl ist am 12. Oktober 2024 gestorben. Er war der erste Landtagspräsident des Landtages Mecklenburg-Vorpommern.

