IM-MV: Mit Digitalisierungsministerium und den IHKs MV zum globalen Netzwerktreffen

Mecklenburg-Vorpommern goes "Slush": Das Digitalisierungsministerium organisiert bereits zum vierten Mal in Kooperation mit den Industrie- und Handelskammern des Landes für Start-ups aus MV eine Unternehmensreise zur internationalen Messe in Finnlands Hauptstadt Helsinki vom 19. bis 22. November 2024. Dort kommen am 20 und 21. November 20214 Tausende Gründer, Investoren, Tech-Talente und Medienvertreter aus aller Welt zusammen.

"In diesem Jahr werden wir fünf Start-ups die Gelegenheit geben, sich auf dieser internationalen Messe zu präsentieren und dabei auch neue Kontakte zu knüpfen", sagte Minister Christian Pegel in Schwerin und lädt Start-ups in M-V ein, sich dafür zu bewerben:

"Unsere Start-up-Szene ist innovativ, vielfältig, dynamisch und zielstrebig - davon konnten wir uns schon beim diesjährigen landeseigenen Digitalisierungskongress NØRD überzeugen. Jetzt auf die internationale Bühne zu gehen, ist eine wundervolle Chance, Erfahrungen zu sammeln. Ist Ihr Unternehmen mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern und nicht älter als sieben Jahre, Ihr Geschäftsmodell beinhaltet Aspekte der Digitalisierung und Sie sind international unterwegs oder wollen dies sein - bewerben Sie sich!"

Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK zu Rostock: "Mecklenburg-Vorpommern hat sich als Standort mit einem vielfältigen und zukunftsweisenden Gründer- und Innovationsklima in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Dieses Potenzial wollen wir auf der ,Slush' der internationalen Investorenszene zeigen und freuen uns sowohl junge als auch erfahrene, technologiebegeisterte Unternehmen aus MV erneut zu Europas größter Tech- und Start-up-Konferenz nach Helsinki in Finnland zu begleiten."

Bewerbungsschluss ist der 12. August 2024. Die Bewerbung ist online unter www.digitalesmv.de/slush-2024-wettbewerb möglich. Erste Station im Auswahlverfahren ist ein Pitching-Training-Workshop mit Dima Sarle am 26. September 2024 in Rostock. Am 7. Oktober geht es dann zum finalen Pitch-Wettbewerb zur Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner für die Start-up-Tickets sowie das Pre-Event zur "Slush".

Im vergangenen Jahr nutzten die 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der acht Start-ups aus MV, Unternehmen, der Digitalen Innovationszentren, Wirtschaftsfördergesellschaften der Landkreise und Städte sowie Einrichtungen diese viertätige Delegationsreise, um sich internationale zu vernetzen.

Hintergrund

Vom 20. bis 21. November 2024 treffen sich mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Helsinki, darunter gut 5.000 Start-ups, 3.000 Investoren und 300 internationale Journalisten. Das zu gewinnende Start-up-Ticket enthält ein Vorbereitungswebinar zur "Slush" durch die Auslandshandelskammer (AHK) Finnland sowie den Eintritt für je eine Person pro Start-up, einen Pitching-Slot auf der "German Pitching Stage". Weiterhin ist auch die Teilnahme am Begleitprogramm der Start-up-Unternehmensreise sowie die kostenfreie Übernachtung für den Reisezeitraum inkludiert. Das Ticket ist gültig für jeweils eine Person aus einem Start-up, Flugkontingente werden durch die IHK zu Rostock bereitgestellt. Bis auf die Übernachtungskosten werden Reisekosten sowie anderweitige mit der Reise zusammenhängende Kosten nicht übernommen.

