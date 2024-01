Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Staatssekretär Wolfgang Schmülling führt dreifache Amtseinführung durch

Schwerin (ots)

Innen-Staatssekretär Wolfgang Schmülling hat heute Polizeirat Lucas Anderson als Leiter der Führungsgruppe der Polizeiinspektion Schwerin, den Ersten Kriminalhauptkommissar Dirk Mittelstädt als Leiter der Führungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin sowie den Ersten Polizeihauptkommissar Steffen Witt-Manß als Leiter des Polizeihauptrevieres Schwerin offiziell ernannt.

"Alle drei sind Landeskinder und haben schon vielfältige Aufgaben innerhalb der Landespolizei absolviert, kennen unsere Polizei also aus dem Effeff. Mit den neuen Aufgaben werden alle drei für mehr Sicherheit in der Landeshauptstadt Schwerin sorgen", sagte Wolfgang Schmülling bei der feierlichen Amtseinführung.

Mit Lucas Anderson bekommt die Führungsgruppe der Polizeiinspektion Schwerin einen jungen und innovativen neuen Leiter. Der gebürtige Wismarer gehört seit 2008 zur Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Durch verschiedene Stationen hat der heute 34-Jährige den Aufstieg innerhalb der Polizei vom sogenannten gehobenen in den höheren Dienst geschafft. Vor seinem Aufstieg war er schon mehrere Jahre in der Polizeiinspektion in Schwerin tätig und hat verschiedene Funktionen bekleidet. Daher ist Lucas Anderson bestens mit den Abläufen und Strukturen in Schwerin vertraut.

Der Werdegang von Dirk Mittelstädt begann zunächst 1988 bei der Bundeswehr. Der gebürtige Lübzer wurde nach Zwischenstationen bei der Polizei in Berlin 2004 zur Landespolizei MV versetzt - in die Polizeiinspektion Parchim. Durch seine vielfältigen Einblicke in die Arbeit der unterschiedlichen Kriminalkommissariate wird der heute 54-Jährige die neue Aufgabe als Leiter der Führungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin sehr gut bewältigen und seine langjährige Erfahrungen miteinbringen.

Der gebürtige Greifswalder Steffen Witt-Manß kam über den Umweg der Polizeiausbildung und -arbeit in Schleswig-Holstein im Jahr 2011 zur Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Der heute 51-Jährige hat den Polizeidienst von der Pieke auf gelernt - begann seine Laufbahn mit der Ausbildung im sogenannten mittleren Dienst an der Landespolizeischule Schleswig-Holstein, absolvierte dann noch den Aufstieg in den gehobenen Dienst an der Verwaltungsfachhochschule Altenholz. Seine erste Station nach dem Wechsel nach Mecklenburg-Vorpommern war die Polizeiinspektion Wismar, bevor er 2015 die Führungsgruppe der Polizeiinspektion Schwerin übernahm und diese auch bis zu seinem Amtsantritt als Leiter des Polizeihauptreviers Schwerin.

