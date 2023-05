LKA-NI: Tag der vermissten Kinder (25.05.2023 - Zentrale Vermisstenstelle im Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen unterstützt Suche

Hannover (ots) - "Gegen sexualisierte Gewalt an Kindern. Herausforderungen und Erfordernisse in Niedersachsen" - so lautet das Thema des diesjährigen Symposiums des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen. Dazu werden rund 150 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Verantwortungsbereichen des Kinderschutzes in Niedersachsen erwartet. Mit seinem Symposium möchte ...

mehr