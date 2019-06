Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Alumni-Tagung der Polizeiakademie Niedersachsen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lüchow (ots)

Die Polizeiakademie Niedersachsen richtete erstmalig eine Alumni-Tagung mit über 200 ehemalige Studierenden auf dem Campus in Lüchow aus. Zu diesem Event lud die Polizeiakademie Niedersachsen ausschließlich die Top-Absolventen und Absolventinnen der letzten Jahre ein. Der Fokus des Events lag dabei auf der frühzeitigen Potenzialerkennung und auf dem Masterstudium bei der Polizei Niedersachsen. Hierbei wurden die Voraussetzungen, der Bewerbungsablauf und die damit verbundenen Herausforderungen thematisiert und diskutiert. Das Masterstudium qualifiziert die Absolventinnen und Absolventen für die Führungsebene und der damit verbundene Aufstieg in den ehemals höheren Dienst. Auf dem Event stellten sich alle Polizeibehörden des Landes vor und konnten den jungen Kommissarinnen und Kommissaren ihre teils verschiedenen Personalentwicklungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten vorstellen. Die Höherqualifizierung auf die Führungsebene erfordert ein Mindestmaß an Erfahrungszeiten in unterschiedlichen Verwendungsbereichen. Somit ist ein Direkteinstieg nach dem Bachelorabschluss in den Master nicht möglich. Aber auch die persönlichen Merkmale jedes einzelnen spielen eine große Rolle für die Entscheidung diesen Weg einzuschlagen. Nicht zuletzt muss auch das private Umfeld und somit Familie & Beruf miteinander vereinbar sein. Wie mache ich auf mich aufmerksam? Welche Hürden gilt es zu überwinden? Herr Dr. Malloy und Frau Susanne Graf (MI) brachten mit ihren Vorträgen Klarheit hinter die Fragen. Mit dieser Veranstaltung zeigte die Polizeiakademie Niedersachsen, dass es wichtig ist, die Alumni auch nach ihrem Studium in ihrer weiteren Karriere zu begleiten, mögliche Wege aufzuzeigen und zu verfolgen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiakademie Niedersachsen

Telefon: 05021/9778-628

E-Mail: pressestelle@akademie.polizei.niedersachsen.de

http://www.pa.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell