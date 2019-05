Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Henner Schminke tritt ab - langjähriger Personalratsvorsitzender der Polizeiakademie in den Ruhestand verabschiedet

Hann. Münden (ots)

Mit dem Ruhestandseintritt des langjährigen Personalratsvorsitzenden verliert die Polizeiakademie Niedersachsen zum Monatsende ein polizeiliches Urgestein und Schwergewicht. Heute erhielt der Erste Polizeihauptkommissar Heinrich (genannt Henner) Schminke nach über 40 Dienstjahren in der Landespolizei, davon die letzten 22 Jahre als Vorsitzender des Personalrates der Landespolizeischule, des Bildungsinstituts der Polizei und zuletzt der Polizeiakademie Niedersachsen, aus den Händen des Direktors der Polizeiakademie, Carsten Rose, seine Ruhestandsurkunde. Im Kreise von ehemaligen wie aktuellen Kolleginnen und Kollegen, Freunden und Familienangehörigen ließ Direktor Rose bei der Verabschiedung den Werdegang und das Wirken des künftigen Pensionärs noch einmal Revue passieren.

Geboren und aufgewachsen in Hann. Münden zog es Schminke nach dem Abitur am 1. Oktober 1978 in die damalige Landespolizeischule in der Gimter Straße, wo er das polizeiliche Handwerkszeug quasi von der Pike auf erlernte. Schon früh beschrieben die Vorgesetzten den jungen Polizeiwachtmeister als tatkräftig, humorvoll und sachlich, quasi einen Mann der klaren Zielvorstellungen und Worte. Nach der Ausbildung und einem kurzen Zwischenstopp bei der Bereitschaftspolizei Braunschweig ging es in Hannovers Innenstadt in den Revierdienst, wo Schminke später nach erfolgreichem Studium ab 1989 auch als Dienstschichtleiter tätig war.

So sehr es ihm in Hannover dienstlich gefiel, so sehr vermisste er seine südniedersächsische Heimat. 1992 erfolgte daher ein Wechsel an die Landespolizeischule nach Hann. Münden. Sein lebendiger Unterricht, die aus Hannover mitgebrachten vielen berufspraktischen Erlebnisse und die unverkrampfte Art und Weise, gerade im Umgang mit dem jungen Polizeinachwuchs, all das ließ ihn schnell in seiner neuen Rolle als Fachlehrer ankommen und nachhaltig für die Bildungsarbeit begeistern. Schnell zeigte sich dabei eine weitere besondere Kompetenz, die Schminke bis heute auszeichnet: Der stetige Einsatz für die Gemeinschaft und das intensive Eintreten für Belange der Kolleginnen und Kollegen. Dieses Engagement führte ihn nicht nur in den Personalrat, sondern dort am 1. September 1997 auch in die Funktion des Vorsitzenden. Seit diesem Zeitpunkt bis zum jetzigen Ruhestandseintritt, also annähernd 22 Jahre, stand Schminke als freigestellter Vorsitzender dem Personalrat vor. Zunächst bei der Landespolizeischule, dann beim Bildungsinstitut der Polizei und in den letzten knapp 12 Jahren an der Polizeiakademie Niedersachsen hatte er dabei nicht nur die Belange der aktuell über 4.400 Beschäftigen, sondern stets den Bildungsauftrag als Polizeischule, als Fortbildungseinrichtung oder als Hochschule vor Augen, wenn es mit den in dieser Zeit amtierenden insgesamt sechs Direktoren in die Gespräche und Verhandlungen ging. In den letzten Jahren hatte Schminke sich zudem im Polizeihauptpersonalrat im Innenministerium engagiert. So verwundert es nicht, dass ihn Direktor Rose bei der Verabschiedung ausdrücklich für die besonders vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit dankte. Und es fiel Rose auch leicht, weitere lobende Worte über Henner, wie er im Kreis der Freunde und Kollegen genannt wird, zu finden. "Mit deiner humorvollen Art, deinem gewaltigen Erfahrungsschatz, deinem besonderen Fokus auf soziale Ausgewogenheit und Fürsorge für unsere Beschäftigten hatte ich mit dir an der Spitze der Personalvertretung immer einen verlässlichen, kompetenten und die Belange der Gesamtorganisation berücksichtigenden Partner. Dein klares Wort war dabei genauso wohltuend wie deine humorvolle und schlagfertige Art. Gemeinsam - Dienststelle und Personalrat - haben wir so viel für die Polizeiakademie erreichen können", so Rose an die Adresse seines scheidenden Personalratsvorsitzenden.

In seinem Rückblick kam Rose dann auch kurz auf den Privatmann Schminke zu sprechen. Gut vernetzt und weit bekannt in und um Hann. Münden, ob als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, Bandmusiker und lange Jahre Karnevalspräsident in Gimte oder in der Gewerkschaftsarbeit, soziales Engagement und Ehrenamt waren für Schminke nicht nur Worte, sondern sind bis heute persönlichkeitsprägende Grundeinstellungen. Erst mit Veränderung in seiner beruflichen und persönlichen Lebenssituation, der Sitz der Polizeiakademie in Nienburg und damit in der Mitte Niedersachsens und der private Umzug in den Landkreis Gifhorn, ließen ihn hier in den letzten Jahren etwas kürzer treten.

Übrigens: Dass Henner Schminke seine Verabschiedung in Hann. Münden und nicht am Sitz der Akademie in Nienburg feiern wollte, ist ein klares Bekenntnis zu seiner Heimatstadt und dem Traditionsstandort der Polizeibildung. Hierfür hat er sich immer besonderes eingesetzt. Daran bestand auch bei der Veranstaltung nicht der geringste Zweifel.

