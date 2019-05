POL-AK NI: Delegation von der Polizeischule Barcelona zu Besuch in Niedersachsen und der Polizeiakademie Niedersachsen

Polizeiakademie Niedersachsen

In der Zeit vom 21.05. bis 23.05.2019 waren zehn hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von der katalanischen Polizei zu Gast in Niedersachsen. Neben dem Direktor und der Leiterin der Bereiche Forschung und Internationales der Polizeischule in Barcelona gehör-ten der Delegation acht Masterstudierende an. Diese belegen in Barcelona aktuell eine Fortbildung und sollen künftig die Leitung einer katalanischen Polizeibehörde übernehmen. Ziel des Besuches war es, den Führungskräftenachwuchs mit verschiedenen Facetten des deutschen bzw. niedersächsischen Polizeisystems vertraut zu machen, da die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit in Europa immer wichtiger ist.

An den ersten beiden Tagen standen zunächst polizeiliche Einrichtungen in und um die Landeshauptstadt Hannover auf dem Plan. Zu Beginn erhielten die Gäste einen Einblick in die Organisation und die Aufgaben einer niedersächsischen Polizeiinspektion sowie die dort geleistete Arbeit in Sachen Kriminalitätsbekämpfung und Verbrechensprävention. Hierfür wurde die Polizeiinspektion Burgdorf ausgewählt, weil diese den Übergang vom Ballungsraum Hannover in die Vorstädte und das ländliche Umfeld Hannovers gut verdeutlicht. Danach war ein Besuch beim Landeskriminalamt Hannover vorgesehen, das die Zentralstelle für die Kriminalbekämpfung und -verhütung in Niedersachsen bildet. Angesichts der Erfahrungen mit organisierter Kriminalität und Terroranschlägen in Katalonien ging es dabei insbesondere um einen Austausch über die Art des Umgangs mit solchen schweren Verbrechensformen. Zugleich wurden die Aufstellung und Herausforderungen des polizeilichen Staatsschutzes in Niedersachsen vorgestellt. Im Anschluss wurde die Delegation im Ministerium für Inneres und Sport in Hannover erwartet. Hier war u.a. die internationale polizeiliche Kooperation unter Berücksichtigung des föderalen Aufbaus Deutschlands mit seinen insgesamt 16 Bundesländern Thema. Am letzten Besuchstag kehrten die Gäste aus Barcelona schließlich in der Polizeiakademie Niedersachsen am Standort Nienburg ein und wurden dort in Vertretung des Direktors von der Abteilungsleiterin für Studium und Lehre Frau Dr. Matthias-Ripke empfan-gen. Der Delegation wurde aufgezeigt, wie sich die Akademie in Zeiten wachsender Studierendenzahlen strukturell organisiert und wie sie das Bachelorstudium ausgestaltet, um ihren Absolventinnen und Absolventen die nötigen Kompetenzen für den Polizeiberuf vermitteln zu können. Hinzu kamen Vorträge über eine ausgewogene Nachwuchsgewinnung, die auch darauf abzielen sollten, Frauen und Personen mit Migrationshintergrund angemessen in der Polizei zu repräsentieren, und über Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Polizeiakademie Niedersachsen unterhält mit der Polizeischule in Barcelona seit 2016 eine Kooperation. In diesem Frühjahr gab es daher für einige niedersächsische Polizeistudierende die Gelegenheit, an der spanischen Einrichtung ein einwöchiges Auslandspraktikum zu absolvieren. Die bestehende Zusammenarbeit soll auch künftig fortgeführt werden

