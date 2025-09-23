Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stade/Osnabrück: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Osnabrück (ots)

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Fahndung nach dem 35-jährigen Alhindi B. Herr B. ist am Vormittag des 23.09.2025 aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück entwichen, dort war er mit einem Unterbringungsbeschluss untergebracht.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt des Mannes. Es ist aufgrund einer Erkrankung nicht auszuschließen, dass von Herrn B. eine Gefahr ausgeht. Daher rät die Polizei dringend dazu, den Mann im Antreffungsfall nicht anzusprechen. Zur Person sollte Abstand gehalten werden, es ist die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.

Wer die abgebildete Person im Laufe des Tages gesehen hat, wird darum gebeten, dies unter der Rufnummer 04141/1020 bei der zuständigen Polizei in Stade zu melden.

Herr B. kann wie folgt beschrieben werden:

- dunkle Bekleidung - lockiges, kurzes, schwarzes Haar - trägt eine Brille - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - 3-Tage-Bart mit deutlichem Schnurrbart - gepflegtes äußeres Erscheinungsbild

Im Antreffungsfall: Notruf 110 wählen! Sonstige Hinweise bitte an: 04141/1020.

