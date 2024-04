Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bohmter Straße- Eine Person schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08.09 Uhr kam es auf der Bohmter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Citroen- Fahrer schwer verletzt wurde. Der Mann aus Bad Essen befuhr die Bohmter Straße in Richtung stadteinwärts als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn kam und mit einem geparkten Mitsubishi kollidierte. Der Mitsubishi wurde durch den Aufprall gegen einen ebenfalls geparkten Audi aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Citroen und der Mitsubishi waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Der 57- Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

