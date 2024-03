Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ladendiebe festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr kam es in einem örtlichen Supermarkt, in der Straße "Hickinger Weg" zu einem Diebstahl. Die drei männlichen Täter (54J., 32J., 31J.) wurden dabei beobachtet, wie sie hochprozentigen Alkohol an der Kasse vorbeitrugen und anschließend mit einem PKW in Richtung Natbergen flüchteten. Im weiteren Verlauf konnte die Polizei die Täter auf einem Tankstellengelände an der Meller Landstraße feststellen. Vor Ort bei den Beschuldigten konnten diverse Beweismittel aufgefunden werden. Die Beute und das genutzte Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Die drei Festgenommenen sind für die Polizei keine Unbekannten, zahlreiche Erkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität sowie der Aufenthaltsermittlungen liegen bereits vor.

Die Polizei leitete nun mehrere Strafverfahren bezüglich Bandenmäßigen Ladendiebstahl, Gewerbsmäßigen Bandendiebstahl, Verstoß BtMG, Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen, Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie Unerlaubter Aufenthalt ein. Die Beschuldigten wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell