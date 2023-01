POL-OS: Melle: Zeugen nach Unfallflucht in der Osnabrücker Straße gesucht

Osnabrück (ots) - In Zeit von Donnerstagabend (18:45 Uhr) bis Sonntagmorgen (10:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus an der "Schwanenburgstraße" unweit zum Spielplatz an der "Schwanenburgstraße/Rappstraße". Die Täter durchsuchten das Eckhaus und machten sich mit bislang unbekannten Diebesgut aus dem Staub. Die Polizei Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den ...

