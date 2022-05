Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Skoda kollidierte mit Schulbus - Zwei Kinder verletzten sich leicht

Quakenbrück (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es in Quakenbrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Schüler im Alter von 11 und 14 Jahren leicht verletzten. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Skoda die "Artlandstraße" in Richtung der "Friedrichstraße". In Höhe der "Ostlandstraße" übersah der Mann aus Osnabrück vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne einen entgegenkommenden Schulbus und stieß nahezu frontal mit diesem zusammen. Bei der Kollision zogen sich zwei Schulkinder leichte Verletzungen zu, als sie in Folge des Zusammenstoßes auf den Vordersitz aufprallten. Insgesamt 15 Insassen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus, darunter 13 Kinder, ein Betreuer und der 59-jähriger Fahrer. Der 30-jährige Skoda-Fahrer blieb ebenso unverletzt wie der Busfahrer. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden von insgesamt etwa 80.000 Euro entstanden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Ein Ersatzbus kam zum Einsatz und brachte die unverletzten Schüler mit etwas Verspätung zum Unterricht.

