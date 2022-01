Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Medizinischer Notfall - Pkw fuhr in den Graben

Osnabrück (ots)

Ein 22-Jähriger befuhr am frühen Dienstagmorgen den Power Weg in Richtung der Haster Straße. Vor einem dortigen Kreisverkehr kam der junge Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls mit geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Graben. Ein Ersthelfer alarmierte die Polizei und Rettungskräfte. Diese bargen vorsorglich den ansprechbaren und Leichtverletzen aus seinem BMW. Eingeklemmt war er glücklicherweise nicht. Der Mann aus Hasbergen wurde in ein Krankenhaus verbracht und sein Wagen wurde mit leichten Beschädigungen abgeschleppt.

