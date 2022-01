Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Einbruch in Rohbau auf Sportgelände - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots)

Zwischen Montagabend (20 Uhr) und Dienstagmorgen (6 Uhr) sind Unbekannte auf dem Gelände eines Sportvereines in der "Deldener Straße" in einen Pavillon eingebrochen. Die Täter schnitten ein Loch in eine Schutzplane und verschafften sich Zugang zu dem im Bau befindlichen Objekt. Im Innern nahmen die Diebe mehrere Schrauben an sich und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Dissen unter 05421/921390 entgegen.

