Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tankstelle in Atter von Einbrechern aufgesucht - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwei männliche Täter brachen in der Nacht zu Sonntag in eine Tankstelle an der Benzstraße nahe des Teichwegs ein. Gegen 02.00 Uhr schlugen sie die gläserne Eingangstür ein und begaben sich in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie eine Vielzahl an Zigarettenschachteln und Tabakwaren und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Zum Aussehen der beiden 1,70 - 1,80 m großen Männer ist Folgendes bekannt:

Person 1 war schwarz gekleidet, trug eine Jogginghose mit einem weißen Emblem auf dem linken Oberschenkel, eine Mütze, FFP2-Maske und Handschuhe.

Person 2 trug eine dunkle Jacke, darunter einen roten Pullover, eine Cappy, rote Schuhe und Handschuhe.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell