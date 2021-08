Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Raub in der Rehmstraße gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Rehmstraße zu einem Raub gekommen. Ein 26-Jähriger und ein 24-Jähriger hielten sich zusammen an der Kreuzung Rehmstraße/Kiwittstraße auf. Gegen 4.10 Uhr wurden sie von zwei Männern in lockerer, fast freundschaftlicher Weise angesprochen und einige Meter in Richtung der Rehmstraße begleitet. In Höhe der Hausnummer 41 forderte einer der Männer den 26-jährigen Osnabrücker plötzlich unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe seiner Geldbörse und seines Handys auf. Der junge Mann händigte dem Täter daraufhin seine persönlichen Gegenstände aus, bevor die unbekannten Männer zu Fuß in Richtung stadtauswärts flüchteten. Der dunkelhäutige Haupttäter war 20-30 Jahre alt, etwa 185cm groß und von schlanker Statur. Er trug einen schwarzen Jogginganzug mit hellpinken Streifen. Der zweite Täter wird mit 20-30 Jahre alt und hellhäutig beschrieben. Er hatte eine dünne Statur und trug ein dunkles Cappy, eine schwarze Collegejacke und eine lange Jeans. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können, sich zu melden. Tel: 0541/327-3203 oder -2115

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell