Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Bürogebäude

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (08 Uhr), brachen Unbekannte in einen Bürokomplex an der Großen Straße ein. Der oder die Täter machten sich gewaltsam an mehreren Türen zu schaffen und stahlen aus den Räumlichkeiten einer Agentur Büromaterial. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die im Bereich Große Straße/Kamp verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

