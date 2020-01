Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trekkingrad am Nettebad gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen am Nettebad ein hochwertiges Trekkingrad gestohlen. Das graue "Stevens", Modell 6X SX Disc Tour, stand am Abstellplatz für Fahrräder und war mit einem Faltschloss an einen Fahrradbügel angeschlossen gewesen. Hinweise zum Verbleib des Trekkingbikes nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

