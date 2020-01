Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Trekking-E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte erbeuteten am Mittwochabend ein E-Bike der Marke Haibike, Modell SDuro Trekking 2.0. Das schwarz/rot/weiße Trekkingrad stand zwischen 20 und 22.15 in Höhe eines Sonnenstudios an der Bremer Straße/Ecke Wesereschstraße, als Diebe sich an dem Schloss zu schaffen machten und mit dem Rad in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegen.

