Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt/Landkreis Osnabrück: Prävention der Polizei mit den "Silberdisteln 2.0"

Es kommt immer häufiger vor, dass Trickbetrüger mit Lügengeschichten ältere Menschen telefonisch unter Druck setzen, sie in Panik bringen, um dann an ihre Wertgegenstände und ihr Geld zu gelangen. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte oder Verwandte in einer Notlage aus. Bei den falschen Polizeibeamten wird vorgegeben, dass in der Nähe eine Einbrecherbande festgenommen wurde und Hinweise auf eine Gefährdung der angerufenen Person bestehen. Um das Hab und Gut vor den Tätern zu schützen soll es der Polizei übergeben werden. Da ist es in Sicherheit. Sämtliche Trickbetrügereien nutzen die Hilfsbereitschaft der älteren Opfer schamlos aus. Um die Senioren über diese Betrügereien aufzuklären, hat das vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück mit der Theatergruppe Silberdisteln 2.0 und dem Präventionsverein Osnabrück ein Theaterstück initiiert, das mit viel Humor und Witz über die Machenschaften dieser Tätergruppe aufklärt. Denn "Aufklärung ist der beste Schutz", so Martin Schmitz vom Präventionsteam. Im Anhang befindet sich der "Tourneeplan" der Veranstaltungen.

