Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sachbeschädigung durch Spiegel abtreten

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag konnte ein Zeuge gegen 3 Uhr einen Mann beobachten, der in der Arndtstraße an geparkten Autos die rechten Außenspiegel abtrat. Betroffen von dieser Sachbeschädigung waren ein Mazda MX5, ein Opel Corsa und ein Opel Adam. Der Unbekannte war in Begleitung einer Frau, die ihn noch von den Taten abhalten wollte. Leider ignorierte der 180-185 cm große Mann die Hinweise seiner Begleiterin und ging weiter in Richtung Schnatgang/ Parkstraße. Er hat eine schmale Statur, aber ein "breites Kreuz", hat helle Haare und trug ein helles Oberteil und einen Rucksack. Hinweise zu der Person oder seiner Begleitung bitte an die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

