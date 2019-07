Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Fahrraddiebstählen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwei Fahrräder der Marke Pegasus gerieten zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag ins Visier von Dieben. An der Rheiner Landstraße, in Höhe der Hausnummer 56, machten sich Unbekannte zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 12.40 Uhr, an einem Damen-E-Bike (Modell Solero Evo 8) zu schaffen und nahmen das Rad mit. Bei der Beute handelt es sich um ein mattschwarzes 28-Zoll-Rad mit grünen Streifen und einem Fahrradkorb. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Mittwoch zwischen 16 und 21 Uhr an der Roonstraße. Dabei erbeuteten der oder die Täter ein schwarzes 28-Zoll-Herrenrad (Modell Solero SL). Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Fahrräder erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

