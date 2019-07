Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Diebstahl eines Volvo XC70

Bad Laer (ots)

Unbekannte haben am Montag in Wiemanns Weg einen älteren, grünen Volvo XC70 gestohlen. Das Auto stand am Fahrbahnrand in Höhe der Baggerseen und wurde von den Tätern in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20 Uhr weggefahren. Möglicherweise wird der Geländewagen von den Dieben noch mit den Originalkennzeichen GT-TQ 33 benutzt. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Autos geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen. Telefon: 05421-921390.

