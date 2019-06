Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Enkeltrick: Polizei sucht Geldabholer

Osnabrück (ots)

Im Zusammenhang mit einem Fall des betrügerischen "Enkeltricks" bittet die Polizei um Hinweise auf den unbekannten Geldabholer. Eine in der Artilleriestraße wohnende Seniorin erhielt am Mittwochmittag einen Anruf ihrer angeblichen Nichte. Unter dem Vorwand, eine Wohnung kaufen zu wollen und dafür dringend Geld zu benötigen, wurde die Rentnerin um eine finanzielle Unterstützung in Form einer Leihe gebeten. In dem Glauben, dass es sich wirklich um ihre Angehörige handeln würde, willigte die ältere Dame in die Transaktion ein. Die "Nichte" teilte der Seniorin dann mit, dass der Sekretär eines Notars vorbeikommen und das Geld abholen würde. Diese Person erschien dann in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, nahm den fünfstelligen Eurobetrag entgegen und verabschiedete sich schließlich mit dem Hinweis, dass die Nichte sie später noch besuchen kommen würde. Das passierte allerdings nicht, und die bittere Wahrheit kam dann wenig später heraus. Der Geldabholer "Anton" war etwa 175cm groß, schlank und trug eine graues, verwaschenes Poloshirt, eine beigefarbene Hose und eine gleichfarbige Schiebermütze. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541/3273303.

