Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Diebe erbeuten Münzgeld

Hagen a.T.W. (ots)

Auf dem Gelände einer Autowaschanlage am Höhenweg, machten sich Unbekannte zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmittag (12 Uhr) an den Staubsaugeranlagen zu schaffen. Sie brachen die Automaten auf und stahlen das darin befindliche Münzgeld. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500.

