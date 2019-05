Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Hasbergen (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (22 Uhr) bis Mittwochmorgen (08 Uhr) brachen Unbekannte an der Tecklenburger Straße einen Zigarettenautomaten auf. Die Täter stahlen Tabakwaren und Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

