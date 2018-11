POL-BN: Rheinbach, Keramikerstraße/Nordumgehung B 266 Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Bonn (ots) - Am Freitag, 23.11.2018, gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 65-jährige PKW-Fahrerin die B 266 aus Richtung L 471 kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. An der Kreuzung B 266/Keramikerstraße beabsichtigte sie nach links in die Keramikerstraße abzubiegen. Auf dem Linksabbiegerfahrstreifen musste sie zunächst hinter einem bei Rotlicht wartenden PKW anhalten. Nachdem dieser zwei Grünlichtphasen verstreichen ließ ohne weiterzufahren, scherte sie zunächst nach rechts aus und bog anschießend nach links in die Keramikerstraße ab. Im Kreuzungsbereich übersah sie den ihr auf der B 266 entgegenkommenden 80-jährigen PKW-Fahrer und kollidierte mit dessen PKW. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin, ihre 69-jährige Beifahrerin, sowie der 80-jährige Unfallbeteiligte so schwer verletzt, dass sie mittels Rettungstransportwagen in Krankenhäuser verbracht werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die B 266 wurde während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten komplett gesperrt. (HM)

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell