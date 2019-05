Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Unfall auf der A1

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der A1 im Bereich der Abfahrt OS-Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 72-jährige Fahrer eines kleinen Transporters war gegen 14.25 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Münster unterwegs, als der Mann aus dem Kreis Wesel das Stauende übersah und auf das Heck eines stehenden Sattelzuges aus Rumänien prallte. Der Senior wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Der angeforderte Rettungshubschrauber war letztendlich nicht erforderlich und konnte abdrehen. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die A1 in Richtung Münster teilweise voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

