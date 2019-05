Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Neuenkirchen: Polizei sucht Unfallzeugen

Melle (ots)

Die Meller Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen in der Suttdorfer Straße, unweit der Theenhausener Straße, ereignete. Gegen 07.50 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skoda, der rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Suttdorfer Straße fuhr, und einem Linienbus, der in Richtung der Theenhausener Straße unterwegs war. Wer den Vorfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05422-920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell