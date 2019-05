Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit Kleinwagen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es am Verkehrskreisel Rheiner Landstraße/Averdiekstraße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines vermutlich grauen Kleinwagens. Die unbekannte Person durchfuhr den Kreisel und entschied sich vermutlich in letzter Sekunde, die Ausfahrt zur Rheiner Landstraße zu nehmen. Beim Ausfahren geriet das Auto zu weit nach links, überfuhr den flachen Fahrbahnteiler und streifte einen dort stehenden und auf die Einfahrt in den Kreisel wartenden schwarzen VW Up. Danach setzte der Kleinwagen seine Fahrt auf der Rheiner Landstraße stadteinwärts fort. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

