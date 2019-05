Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen zwei Unfallfluchten, die sich am Dienstag am Westerberg und in Sutthausen ereignet haben. Zwischen 09.45 Uhr und 12.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Uni an der Barbarastraße (Höhe Haus Nr.7) ein älterer, schwarzer Mercedes E 240 im Heckbereich durch ein vermutlich weißes Fahrzeug beschädigt. Der zweite Fall passierte abends in der Straße Zum Töfatt. Dort wurde zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter weißer VW Golf ebenfalls im Heckbereich durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise zu den beiden Unfallfluchten nimmt die Polzei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

