Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Teures Mountainbike gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Montagnachmittag ist an der Oeseder Straße ein teures und auffälliges Mountainbike gestohlen worden. Das vollgefederte, schwarz/orange "KTM Prowler Sonic 12 XX1" stand vor einem Fahrradgeschäft an der Oeseder Straße, wurde vom Täter zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr mitgenommen und hat einen Neuwert von 7.000 Euro. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

