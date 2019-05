Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm-Vehrte: Einbruch in Landgasthaus

Belm (ots)

Am frühen Mittwochmorgen erhielt das Landgasthaus an der Venner Straße unliebsamen Besuch. Ein Unbekannter hebelte gegen 01.30 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf, stieg in die Räumlichkeiten ein und löste dabei Alarm aus. In der Folge gab der Einbrecher offensichtlich die weitere Tatausführung auf und flüchtete ohne Beute. Wem in der betreffenden Nacht im Bereich Vehrte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Belm. Telefon: 05406-807790.

