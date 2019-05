Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Unfallflucht in der Industriestraße

Alfhausen (ots)

Auf dem Parkplatz am Ende der Industriestraße ereignete sich am Dienstagmorgen eine Unfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Ford C-Max wurde in der Zeit zwischen 6 Uhr und 8 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug am Heck beschädigt. Dem Schadensbild nach zu urteilen hat vermutlich ein Lkw das Auto beim Rangieren touchiert. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

