Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wer kann Hinweise zu dem E-Bike geben?

An der Bushaltestelle "Mittagskamp" am Kurt-Schumacher-Damm, machten sich Unbekannte gewaltsam an einem Fahrrad zu schaffen und versuchten vermutlich das Zweirad zu stehlen. Ein Zeuge wurde am Abend des 20.04.2019 auf das beschädigte E-Bike, Modell R004 Advanced (Brasil), aufmerksam und informierte die Polizei. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und konnten bislang keinen Eigentümer ermitteln. Wer Hinweise zu dem E-Bike geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-3240 oder 327-2215.

