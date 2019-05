Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht mit Traktorgespann auf der B218

Bramsche (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am letzten Donnerstagnachmittag auf der Venner Straße (B218) ereignete. Der Fahrer eines hellgrauen VW Passat Kombi war gegen 14 Uhr von Bramsche kommend in Richtung Venne unterwegs und setzte zum Überholen eines Traktorgespanns an. Als sich das Auto in Höhe der landwirtschaftlichen Maschine befand, bog diese plötzlich ohne Vorankündigung nach links in die Straße Barenaue ab und stieß dabei seitlich mit dem Pkw zusammen. Der Autofahrer hielt daraufhin am Straßenrand an, das Traktorgespann setzte seine Fahrt allerdings in die Seitenstraße fort. Der oder die Unfallflüchtige fuhr einen großen grünen Traktor, neueres Modell (evtl. der Marke Fendt), mit zwei Anhängern. Der hintere Anhängere hatte runde Blinkergläser. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Bramsche. Telefon: 05461-915300.

